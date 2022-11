NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Tutti i Sindaci dopo la lunga assemblea dei soci tenutasi ieri a Palazzo Gentili hanno dato incarico all’ATO di presentare due proposte:

Aumento tariffario dell’8,4%;

Aumento tariffario del 12,9%.

L’unico NO, quello della LEGA nella figura del Sindaco e amico Fabio Bartolacci di Tuscania.

Allo stesso modo, noi ci schieriamo da sempre contro l’aumento tariffario dell’acqua, come fatto nel 2020 dal nostro allora capogruppo Andrea Sebastiani.

A nostro avviso i cittadini non possono assolutamente pagare per le conseguenze di una gestione totalmente fallimentare come quella di Talete Spa, specialmente in un momento critico come questo, dove il caro bollette e l’aumento sproporzionato del costo della vita stanno dilaniando gli equilibri economici familiari dei nostri concittadini.

Il Coordinatore Lega Salvini Premier Civita Castellana

Matteo Massaini