NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo.

I Consiglieri Comunali del Gruppo Misto di Sutri: Matteo Amori, Nunzia Casini, Ferdinando Maggini, Alessio Vettori e Roberto Zocchi, visto il percorso politico intrapreso in questi ultimi anni in opposizione all’attuale maggioranza di governo, frutto del ribaltone, tenuto conto della sinergia e dell’intesa createsi tra gli stessi Consiglieri ed i gruppi di riferimento, confermano la propria disponibilità a costruire un percorso politico che culmini con la composizione di una compagine civica per le prossime elezioni amministrative del 2023. Solo lasciando da parte gli egocentrismi e le ambizioni personali si potrà dare vita ad una squadra -capace, unita e consapevole- che possa governare la nostra città per gli anni a venire. Apriamo le porte a tutti i cittadini, ai gruppi, alle associazioni e ai comitati che come noi vogliono impegnarsi seriamente per il bene del nostro paese.

I Consiglieri Comunali di Sutri

AMORI Matteo

CASINI Nunzia

MAGGINI Ferdinando

VETTORI Alessio

ZOCCHI Roberto