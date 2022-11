NewTuscia – VITERBO – Si è appena concluso con grande emozione il primo Ritiro Letterario con work shop di poesia a cura del Prof. Dario Pisano, promosso da Tuscia Art Lab di Giulia Marchetti. Sì è svolto presso il Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino, con il patrocinio del Comune di Viterbo e dalla Biblioteca Consorziale. Dall’11 al 13 novembre, sono stati tre giorni di immersione poetica letteraria, ma anche di esperienza storico-artistica ed enogastronomica, con ospiti sopraggiunti dalla provincia di Viterbo, Roma, Marche ed Umbria.

La poesia, che ha il potere di parlare direttamente all’anima delle persone, ha aperto tutte le porte delle percezioni umane, facendosi da collante nelle relazioni interpersonali del gruppo dei partecipanti. Passioni letterarie condivise e toccanti emozioni estemporanee, hanno segnato il passo nei giorni del ritiro.

Di altissimo valore la performance letteraria, poetica e interpretativa del filologo e scrittore Dario Pisano, considerato dagli studiosi uno dei massimi divulgatori di letteratura in Italia. Fonte inesauribile di citazioni a memoria, ha condotto con estremo slancio il gruppo del Ritiro Letterario, incantando per la sua oratoria e spontaneità poetica. Sollecitando la creatività, il dibattito e il confronto tra tutti i partecipanti, ha affrontato poeti come Catullo e Neruda, Galilei e Leopardi, Orazio, Dante e Foscolo, per concludere con Kavafis, Pessoa e Hikmet. Protagonista indiscussa la poetessa Wislawa Szymborska.

L’intera esperienza del Ritiro è stata arricchita dall’esplorazione storico-artistica e culturale del paese, condotta con passione e dedizione dallo storico Pamphiliano Colombo Bastianelli. Gli ospiti hanno potuto visitare il meraviglioso complesso dell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino, con apertura straordinaria della Sala del Capitolo, Museo dell’Abate e Palazzo Doria Pamphilj .

La sera dell’11 novembre, in occasione del Santo Patrono di San Martino al Cimino, il Ritiro Letterario è stato per gli ospiti anche occasione di incontro con la comunità del paese, attraverso la condivisione dell’evento enogastronomico culturale “A cena con Donna Olimpia”, presso il ristorante la Tavernetta il Cavaliere, ideato per offrire un’ulteriore esperienza di immersione nel borgo e tra i suoi abitanti.

Un Ritiro Letterario per lo più al femminile che ha stimolato l’ispirazione e dato slancio a nuovi componimenti poetici, come quello scritto dalla poetessa Gabriela Silenzi, che ce ne ha fatto dono:

IN DIFFERENTI GIORNI

In differenti giorni

arte e poesia

s’intrecciano

in fili di versi

legge la voce

parla l’anima.

Si scioglie il tempo

Catullo Ariosto Neruda e la Szymborska ti siedono accanto,

nell’aura soffia la vita

la felicità l’amore

perfino la morte.

Al calar della sera,

quando dietro ai Cimini il cielo s’arrossa

e l’abbazia di San Martino sembra sfidare il crepuscolo con le sue torri bianche,

avverti i passi di donna Olimpia

che ancor vigila il borgo

fino all’ultima luce.

In uno scialle avvolgi il petto

non è brivido d’autunno

ma fremito che resta

oltre il tempo dei versi.

(Gabriela Silenzi)