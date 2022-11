NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci da Chiara Frontini per l’elezione di Giorgio Grani alla vice presidenza ANGA di Confagricoltura.

“Congratulazioni a Giorgio Grani per la recente elezione alla vice presidenza dell’associazione nazionale giovani agricoltori di Confagricoltura. Un giovane e apprezzato imprenditore del nostro territorio che ha già ricoperto con successo un altro ambizioso ruolo all’interno della realtà associativa di Viterbo-Rieti. Sono certa che il neo vice presidente ANGA saprà rappresentare al meglio le esigenze legate all’imprenditoria giovanile, e, nello specifico, ancor di più, quelle del comparto agricolo, soprattutto in un periodo delicato e difficile come quello che stiamo vivendo”.