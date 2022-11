Lo spettacolo della compagnia Fort Apache Cinema Teatro ad Acquapendente il 20 novembre

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Destinazione non umana” è il titolo del prossimo spettacolo, scritto e diretto da Valentina Esposito, in scena al Teatro Boni di Acquapendente domenica 20 novembre 2022 (ore 17.30) nell’ambito della stagione diretta da Sandro Nardi. Si tratta dell’ultima produzione del gruppo Fort Apache Cinema Teatro, costituito da attori ex detenuti formatisi all’interno dei penitenziari di provenienza e oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Valentina Esposito, autrice e regista impegnata da quasi vent’anni nella conduzione di attività teatrali dentro e fuori le case circondariali italiane, dirige una compagnia inserita ormai da tempo nel circuito distributivo nazionale e nei progetti di ricerca e formazione dell’Università La Sapienza di Roma.

In “Destinazione non umana“, sette cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della macellazione. Nel gioco scenico e drammaturgico, l’immaginifica vicenda di bestie umane diventa pretesto per una riflessione profonda sul tema tragico della predestinazione, della malattia, della morte, della precarietà e brevità dell’esistenza, della responsabilità individuale rispetto alle scelte maturate nel corso della vita. Il testo è una favola senza morale, amara e disumana quanto può esserlo una fiaba, costruita sulle solitudini alle quali ci costringe il tempo che viviamo e sul pensiero della morte, sul vuoto lasciato da chi se n’è andato, sul dolore, la rabbia, la paura. E sullo sforzo bestiale di vivere contro e nonostante la certezza della morte.

Sul palco Fabio Albanese, Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Massimo Di Stefano, Michele Fantilli, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi. Lo spettacolo ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lazio – Officine di Teatro Sociale e Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese ed è realizzato in collaborazione con Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Università La Sapienza di Roma, ATCL e varie realtà regionali e romane.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne“, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono anche acquistabili online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.

TEATRO BONI ACQUAPENDENTE