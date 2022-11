NewTuscia – TARANTO – In questa 13° giornata di campionato di serie C, mentre la serie A si apprestava a giocare l’ultimo turno primo del riposo invernale a causa dei mondiali, si sono scontrate, nella città di Taranto due potenze: il Taranto, la squadra di casa, e la Viterbese. A caratterizzare la prima è il suo allenatore, Ezio Capuano, vera spina nel fianco per la formazione Gialloblù, che sicuramente farebbe prima a ricordare gli scontri finiti male contro tale allenatore, piuttosto che quelli vinti. Questo scontro, purtroppo, non è stato molto differente. Le squadre, una volta scese in campo, sembrano subito molto equilibrate, con una viterbese che tenta subito di fare pressing, ma perde un’occasione d’oro al 7° minuto di gioco, colpendo una traversa con Andreis. Passa poco e al 15° è il turno del Taranto che, convinto delle proprie capacità, riesce a concludere con Antonini: è goal e la squadra di casa passa in vantaggio. Il primo tempo finirà con questo risultato. Il secondo tempo passa in balia dell’emotività, fin quando, proprio chi aveva sbagliato al primo tentativo, non trova il riscatto: al 68° Andreis mette a segno la rete del pareggio. La squadra dei leoni gialloblù soffre da tempo e la dimostrazione è il tempo che hanno impiegato i giocatori avversari a portarsi di nuovo in vantaggio: in meno di 10min, grazie ad una rete di Diari, il Taranto torna in vantaggio e sigla la vittoria della partita. Anche questa volta la viterbese non è riuscita a portare a casa punti, scendendo nella fascia più bassa della classifica: mister Capuano ce l’ha fatta anche stavolta.

Le formazioni delle due squadre:

TARANTO: Loliva, Evangelisti, Antonini, Manetta, Formiconi, Mastromonaco, Labriola, Mazza, Ferrara, Giuda, Tommasini.

Panchina: Martorel, Caputo, Granata, Maiorino, Sakoa, Vona, Caldiero, Marini.

Allenatore: Ezio Capuano.

VITERBESE: Fumagalli, Semenzato, Ricci, Monteagudo, Nesta, Andreis, Megelaitis, Mungo, Rodio,

Volpicelli, Polidori.

Panchina: Bisogno, Santoni, Riggio, Manarelli, Marenco, Simonelli, Giglio.

Allenatore: Giacomo Filippi.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani.

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

Quarto ufficiale: Loris Graziano di Rossano

Matteo Menicacci