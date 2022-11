NewTuscia – VITERBO – Arriva la prima sconfitta stagionale per lo Sporting Club Thule, battuto in casa dal Penta Roma nello scontro diretto al vertice del girone D. 8-4 il risultato finale in favore della formazione capitolina, avversario tosto e bravo a trarre il massimo dagli errori avversari.

Ottimo avvio di gara dei viterbesi, che pagano però a caro prezzo un paio di ingenuità e si ritrovano sotto di due reti alla fine del primo tempo. Pioggia di gol, invece, nella ripresa, con gli ospiti che scappano via ed i locali che, complice anche l’ottimo impiego del portiere in movimento, la riaggiustano nel finale con la doppietta di Bruno e le marcature di Cappetti e Rempicci. A coronare la serata storta in casa Thule è il rosso, per doppia ammonizione, rifilato a capitan Buzzi.

Una prestazione da rivedere, soprattutto sotto il punto di vista mentale, per gli uomini di mister Ansalone, chiamati ora a fare tesoro di questa sconfitta e prepararsi al meglio in vista del prossimo match, ancora tra le mura di casa, contro il Valentia.