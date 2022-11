NewTuscia – VITERBO – Nota della sindaca Chiara Frontini per la riconferma di Remo Parenti alla presidenza di Confagricoltura Viterbo- Rieti

Congratulazioni a Remo Parenti, riconfermato alla guida di Confagricoltura Viterbo-Rieti. Da parte del consiglio una riconferma all’unanimità per acclamazione per il presidente uscente, l’imprenditore e l a persona che da anni è alla guida della locale organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese agricole. Un uomo che si è sempre distinto per competenza, esperienza e professionalità, in tutti i prestigiosi ruoli ricoperti.

A Remo Parenti e a tutto il direttivo di Confagricoltura Viterbo-Rieti i migliori auguri di buon lavoro.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo