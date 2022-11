Invito in libreria per donare un libro alle nostre librerie scolastiche, costruiamo con i libri il mondo del futuro…

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Si conclude domenica 13 novembre presso l’iniziativa “Io leggo perché2022” presso la libreria Il gorilla e l’Alligatore di Orte che ha invitato dal 5 novembre scorso tutti i lettori a recarsi in libreria, nelle tante librerie che aderiscono all’iniziativa, “Ioleggoperche’2022” per dare un’occasione di futuro ai nostri giovani.

Si tratta di una settima edizione da record: ha coinvolto 23.240 scuole, 250 nidi e 3.275 librerie, #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, che avrà il suo culmine dal 5 al 13 novembre: nei nove giorni moltissimi cittadini si sono recati nelle librerie aderenti e donare un libro per le biblioteche scolastiche.

“Con un obiettivo comune, spiega il presidente di AIE Ricardo Franco Levi : costruire con i libri il mondo del futuro, come recita la campagna di quest’anno. #ioleggoperché è frutto del lavoro di una grande squadra: istituzioni, editori, media, mondo del libro, mondo dello sport. Tanti italiani sono andati in libreria, a ogni livello, per un gesto semplice ma straordinario come dare un’occasione di futuro ai nostri giovani”.

L’iniziativa è realizzata da AIE ancora una volta con un grande lavoro di squadra: con il sostegno del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il Libro e la Lettura, a cui si aggiunge in questa edizione il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il Dipartimento dell’Editoria e dell’Informazione e di tutto il mondo del libro (Associazione Librai Italiani, Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai e Associazione Italiana Biblioteche), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Fondazione Cariplo e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

La libreria il Gorilla e l’Alligatore ha partecipato anche quest’anno all’iniziativa di Ioleggoperché, con il gemellaggio con l’Istituto Omnicomprensivo di Orte, l’Istituto Comprensivo di Soriano nel Cimino e l’Istituto Comprensivo di Attigliano-Guardea.