NewTuscia – VITERBO – La sesta giornata di andata per il campionato di serie B di basket femminile riserva alla Domus Mulieris Viterbo una importante sfida casalinga. Questa domenica, infatti, le ragazze gialloblù ospiteranno al PalaMalè il Bull Latina in un match molto importante per provare a cogliere la prima vittoria stagionale.

La crescita mostrata nella precedente sfida casalinga contro la Virtus Albano-Pavona, confermata solo in parte nella successiva trasferta di Aprilia, non ha finora portato punti alla causa gialloblù e diventano quindi fondamentali le prossime due gare contro avversarie come Latina e Frascati che, al pari della Domus Mulieris, si trovano nelle zone “calde” della classifica e hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona playout.

Si inizia dal match di questo turno contro Latina, affrontata a settembre nella finale di un torneo disputato proprio nella città pontina quando furono proprio le padrone di casa ad imporsi: “Pur essendo la finale di un quadrangolare – commenta coach Scaramuccia – era comunque un match di precampionato, in cui gli allenatori cercano di mettere a punto la condizione fisica e tutti gli aspetti tecnici e tattici. Il risultato in quei casi passa in secondi piano ma, certamente, sia noi che loro avremo ricavato indicazioni interessanti da poter utilizzare in questo match. La stagione ufficiale è iniziata da un mese ma il girone è molto breve, dobbiamo provare a sbloccarci e trovare finalmente quella vittoria che, ad un gruppo giovane come il nostro, darebbe una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Sappiamo che affronteremo un’avversaria tosta, che ha perso almeno un paio di gare di stretta misura e che potrebbe essere molto più in alto in classifica, quindi dovremo tenere sempre altissima l’intensità in difesa e prendere ogni buon tiro che ci si presenterà”.

Intanto in settimana è arrivato il responso degli esami effettuati da Tarroni che hanno confermato la gravità dell’infortunio al ginocchio occorso nel match casalingo contro Albano: per lei sarà necessario un intervento e la stagione può considerarsi già chiusa. Sta invece recuperando una buona condizione Joana Valtcheva che, già dalle prossime gare, potrebbe ritrovare minuti sul parquet e diventare un importante valore aggiunto nella rincorsa verso le posizioni più tranquille della classifica.

La palla a due è prevista alle ore 18 e la coppia arbitrale sarà formata dai signori Valerio De Mattia di Trevignano Romano e Nicola Giulio Andreola di Roma. L’ingresso al PalaMalè sarà, come sempre, gratuito ma per chi non potrà seguire dal vivo la gara ci sarà la diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale della società gialloblù (Basket Ants).