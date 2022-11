Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella trasmissione “Fatti e Commenti” di sabato 12 novembre, chi scrive e il collega Gaetano Alaimo, con la regia di Marco Nicoletti, ospiteremo Miranda Perinelli, segretario Sindacato pensionati CGIL di Civitavecchia, Roma Nord e Viterbo con la quale, insieme a Rita Pelagatti operatrice responsabile dello Sportello di Orte, approfondiremo le attività ed i servizi forniti dal nuovo Sportello Sociale che verrà inaugurato ad Orte in Via dei Pescatori 2, nel quartiere Petignano, mercoledì 16 novembre prossimo alle ore 10 e proseguirà l’attività ogni mercoledì dalle ore 10 alle 12.

Rita Pelagatti, operatrice dello Sportello Sociale di Orte.

Collegamento per visionare intervista: https://youtu.be/_yglfiE1vNs

In particolare Miranda Perinelli e Rita Pelagatti ci hanno illustrato:

CHE COS’È LO SPORTELLO SOCIALE Lo sportello sociale nasce come necessità di dare una risposta a quei bisogni spesso inespressi e che rappresentano le necessità e le esigenze più diffuse fra la popolazione anziana. Il tema fondamentale dello sportello sociale è l’area della non-autosufficienza e le modalità di accesso ai relativi servizi. Lo sportello sociale informa sui diritti delle persone in condizione di fragilità e le accompagna nelle loro richieste agli enti che erogano i servizi.

LO STRUMENTO DELLO SPORTELLO SOCIALE È un luogo accogliente e rispettoso della Privacy, dove si sa’ ascoltare e interpretare il bisogno delle persone Dove si cerca di accompagnare l’interlocutore a formulare la richiesta Dove si cercano le informazioni per avere risposte certe Dove si danno solo risposte di cui si è certi.

DI COSA SI OCCUPA LO SPORTELLO SOCIALE Offre informazioni sui servizi sociali, sanitari, abitativi, ricreativi, educativi e culturali e sulle modalità di accesso ai singoli servizi. Segnala le agevolazioni tariffarie e fiscali e come richiederle, fornendo la modulistica e indicando le procedure. Se è necessario lo sportello sociale indirizza il cittadino al Patronato INCA, al CAAF, all’Ufficio Vertenze o mette in contatto con le Associazioni convenzionate AUSER, Federconsumatori, SUNIA.

Sollecita le istituzioni pubbliche esistenti sul territorio (Municipio, Comune, ASL, Distretto socio-sanitario, ecc.) a dare risposte alle esigenze delle persone più fragili. Aiuta le persone e le loro famiglie a rendere effettivamente esigibili i loro diritti. Raccoglie la domanda sociale su cui costruire le vertenze e le iniziative negoziali proprie della contrattazione sociale territoriale.

POLITICHE SOCIALI Assistenza domiciliare integrata – ADI Lotta alla povertà – REI – Reddito e pensione di cittadinanza Accesso RSA, Case di riposo, Centri diurni (Alzheimer) Accesso alle mense sociali ed al banco alimentare, come difendersi dal caldo e dal freddo, sconti per fasce d’età e di reddito negli esercizi commerciali e nei supermercati per l’acquisto di generi alimentari. Accesso a soluzioni abitative adeguate ed al contributo affitti.

SANITÀ Malattie croniche e relativi percorsi terapeutici. Esenzioni dai tickets per età, per reddito e/o patologie. Dimissioni ospedaliere protette. Indicazioni per prenotazioni esami e visite specialistiche.

DISABILITÀ Pensione di invalidità e Legge 104. Indennità di accompagnamento. Assistenza domiciliare. Accesso ai centri diurni per disabili. Nomina amministratore di sostegno. Utilizzo della legge sul «Dopo di noi». Agevolazioni fiscali, acquisto e gratuità degli ausili. Abbattimento barriere architettoniche e domotica. Mobilità e trasporto disabili. Accesso al lavoro ex Legge 68/99 “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.