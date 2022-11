Tiziana Agnitelli

NewTuscia – Affezionati/e alla Graforubrica ho trovato sul web (fonte canale Youtube Mafia e Dintorni) una lettera che scrisse trent’anni fa uno dei ricercati più famosi del mondo, l’uomo ombra che tiene in scacco (ma sarà proprio così?) la parte sana dello Stato: Matteo Messina Denaro.

La sua grafia dell’epoca riporta alcuni gesti tipo/simboli importanti per chi scrive e che vanno evidenziati: la lettera “q” viene formata come il bastone del comando mentre il bilittero “di” forma il numero zero-quattro e si ripete più volte nello scritto. Questi due segni/simboli inviano un messaggio chiaro a chi legge e rappresentano chi scrive (vi ricordo che la grafia è un misto di conscio e inconscio), con il primo manifesta la voglia e l’aspirazione al comando che viene accentuato anche da altre specie grafologiche (la forma della lettera “t” e la grafia progressiva con movimento estremamente duttile) e con il secondo individua probabilmente, a mio parere, il suo posto nella scala del potere masso-mafioso.

Nella sua scrittura “serpeggia” (modalità formativa lettera “s” stilizzata in contesto corsivo pronta a scattare e a colpire) il nervosismo (diseguaglianze di calibro e di inclinazione, variabilità di pressione, correzioni e scatti, presenza di caminetti) che viene comunque controllato e gestito, come viene controllata l’aggressività: i suoi modi sono garbati, anche eleganti, ma si manifesta al contempo una determinazione esaltata e rapida. Indubbiamente se prende una decisione troverà il modo di renderla fattiva in breve tempo essendo anche preciso e meticoloso (puntini sulle lettere “i”).

Il tratto è pastoso e diseguale: ama i piaceri della vita e resta aperto a ognuno di essi (aperture delle varie lettere sia in basso che a sinistra), vuole contornarsi di bellezza di vario genere, essendo anche un po’ egocentrico e narciso, sicuramente non è nato per la vita ascetica e la sua latitanza non sarà stata quella di un monaco eremita, anche se può averlo usato come camuffamento (lettera f stilizzata).

Sa essere generoso con chi si mostra a lui fedele e con la propria famiglia che ritiene croce e delizia (curvilineità basale, margine sinistro che va a crescere).

La sua grafia esterna intelligenza e capacità di adattamento, ha fantasia e duttilità trasformatoria; infatti se osservate le forme delle varie lettere cambiano, mutano e spesso crea delle personalizzazioni: potrebbe essere il venditore di palloncini alle feste/sagre di paese e far ridere i bambini con i suoi scherzi e le sue battute, ma allo stesso tempo tenere, sotto la giacca da “nonno” che diverte i bimbi, il kalashnikov con cui far fuori i nemici se necessario.

Nelle ultime parole “un abbraccio Matteo” si ha una dicotomia contrastante: la maschera dell’uomo potente di mafia che non ammette errori e punisce senza pietà (maiuscola M graffiante e a dente di pescecane e le lettere t propulsive con la barretta lunga e lanciata che taglia le aste) con l’altra maschera, forse la più vera, dell’uomo che vuole essere libero (lettera n che simboleggia un gabbiano).

Ma la libertà è data dalla capacità di scegliere quella via che accoglie nel percorso della vita i valori più “giusti” dell’uomo secondo un codice universale e naturale, lui no, per le sue passioni e per la sua voglia di potere, non è riuscito a sceglierla, è diventato l’uomo ombra e come ogni ombra al sorgere del sole scompare.

Dove c’è luce non può esserci ombra.