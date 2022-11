NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. Non solo gare… Si susseguono a ritmo sostenuto gli appuntamenti degni di nota dedicati alla Ginnastica Artistica Femminile e alla Formazione Tecnica.

Dopo il successo del Collegiale Regionale riservato alle atlete Gold tenutosi a Perugia a ottobre, nei giorni scorsi è toccato alle ginnaste della Sezione Silver Allieve e Junior/Senior, scendere in pedana a Spoleto per un allenamento di alto livello. Lo scenario che ha accolto l’incontro è stato quello della Palestra di San Martino in Trignano della società La Fenice Spoleto, dove si sono ritrovate numerose giovani atlete, accompagnate dai loro istruttori, provenienti un po’ da tutta l’Umbria.

Ancora una volta il Comitato umbro della Federazione Ginnastica d’Italia ha affidato il compito di condurre il Collegiale Regionale alla DTRF di indiscutibile caratura Loriana Ferrari, affiancata dalla tecnica Francesca Orsolini.

Le società che hanno preso parte all’allenamento collettivo sono state 6: oltre alla padrona di casa La Fenice Spoleto, Artistica Foligno, Artistica Ponte San Giovanni, CLT Terni, Ginnastica Energy Selci Lama e Ginnastica Terni.

La tutor Ferrari, trainer e istruttrice nazionale, Direttrice Tecnica Regionale e Federale della FGI, nonché Direttrice del Palagym “Orlando Polmonari” della società Palestra Ginnastica Ferrara, ha analizzato tutte le fasi dell’allenamento, evidenziando i punti di forza e quelli da approfondire: ha potuto così constatare l’ottima preparazione tecnica umbra e la buona impostazione delle ginnaste, concentrate a recepire insegnamenti fondamentali. Si è trattato di uno step formativo essenziale di confronto e soprattutto di crescita per tutti, atlete e istruttori, che faranno tesoro dei preziosi suggerimenti, in vista della prossima Winter Edition, in programma a Rimini a dicembre e anche per programmare tutto il lavoro dei prossimi mesi.

Nella stessa giornata per la formazione si è svolto anche il modulo didattico MS5 GAF per tecnico regionale condotto dalla docente Silvia Marinelli e il giorno seguente quello MS6 che ha avuto come insegnante Roberto Gemme.

Obiettivo raggiunto per Emanuela Conti, Consigliere delegato alla Formazione e alla GAF, sia per la cospicua partecipazione ai Corsi di Formazione che per l’organizzazione del Collegiale, al quale hanno fatto visita anche il Vice Presidente Giuseppe Vaccaro e la Referente di Giuria (già Giudice Internazionale) Monica Castiglione.

Altro importante appuntamento di formazione sarà il Master “VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL GESTO TECNICO IN GINNASTICA” tenuto dal Prof. Raffaele Blasi, docente UniPg a Scienze Motorie, che la Responsabile della Formazione, Prof.ssa Antonella Piccotti, ha organizzato online per il 20 novembre, proprio a corredo di un sempre più ampio miglioramento formativo di tutti gli istruttori delle discipline federali. Il Presidente del Comitato Regionale della FGI Roberto Settimi, in visita a Catania per seguire le ginnaste di Ritmica ai Campionati Italiani Gold, ha espresso grande soddisfazione per la crescita di tali discipline.