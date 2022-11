NewTuscia – VITERBO – Il coordinatore regionale, sottosegretario al Lavoro del governo Meloni, Claudio Durigon, il coordinatore provinciale della Lega, Andrea Micci, e il vice coordinatore Fabio Bartolacci, hanno inaugurato oggi la stagione dei congressi con l’elezione di Carlo Pellegrini segretario della Lega della sezione comuni della provincia.

Eletto anche il direttivo di sei componenti:

Ascanio Maccarri

Giovanni Congedi

Giampaolo Vaccari

Matteo Massaini

Andrea Mascagna

Federico Salucci

«Congratulazioni e buon lavoro a Carlo Pellegrini, eletto oggi segretario della Lega della sezione comuni della provincia – ha detto Durigon – Entro il mese di dicembre si svolgerà il congresso provinciale. La sua esp erienza politica e di coordinamento di partito maturate nel corso degli anni sono certo saranno un importante plus valore per l’azione del nostro partito sul territorio. La sua elezione assume ancor maggiore rilievo in vista delle prossime elezioni regionali. Le dimissioni di Zingaretti, che hanno liberato il Lazio da 10 anni di gestione inadeguata, aprono le porte alla possibilità di restituire alla regione un governo di centrodestra. Andiamo avanti con convinzione, anche grazie al nuovo impegno di Pellegrini”. Auguri di buon lavoro a Carlo Pellegrini anche da parte del coordinatore provinciale della Lega Andrea Micci: «Oggi apriamo il percorso dei congressi, che sarà tracciato da chi ci ha messo sempre la faccia, chi è stato sempre vicino al partito. Da oggi ci apriamo a un processo democratico sempre più lontano dalle nomine. Andrea Micci ha fatto, inoltre, il punto sulla “costruzione del partito”: “Su 60 Comuni sono stati nominati 35 coordinatori, stiamo lavorando su altri 15. Cercheremo di avere un rappresentante in ogni comune della Tuscia. Le elezioni regionali sono imminenti, il 12 febbraio è dietro l’angolo, dobbiamo cominciare a lavorare subito. Stavolta c’è la concreta occasione di vincere la regione Lazio. Non possiamo mancare questo appuntamento». «Sulla provincia di Viterbo la Lega si sta strutturando benissimo, c’è un lavoro di condivisione, stiamo crescendo sul territorio, molte persone di stanno avvicinando. La politica è un servizio alla propria comunità e al proprio territorio», ha aggiunto il vice coordinatore Fabio Bartolacci.

Lega Salvini Viterbo