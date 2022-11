NewTuscia – VALENTANO – Il gruppo Consiliare “Cambia Valentano” non può che esprimere la più ampia soddisfazione per la recente nomina del Sindaco Stefano Bigiotti ai vertici regionali dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

La qualifica di Vice Presidente di Anci Lazio premia l’impegno che il nostro Primo Cittadino ha sempre riservato alle problematiche degli Enti Locali e lo spirito di servizio che in questi anni ha contraddistinto il suo operato in favore dei comuni della Tuscia, avendo sempre collaborato con generosità e abnegazione con tutti gli Amministratori del nostro territorio.

Per la prima volta nella sua storia, Valentano può finalmente esprimere un proprio rappresentante a capo della prestigiosa associazione dei Sindaci, fatto che rappresenta onore e vanto per la nostra intera comunità; come ci inorgogliscono i sentimenti di apprezzamento concreto che in questo momento vengono riservati a Stefano da parte di tanti Amministratori locali e rappresentanti istituzionali della Provincia di Viterbo.

I numerosi attestati di stima rivolti da più parti al nostro Sindaco sono la prova evidente degli importanti risultati che l’amministrazione Bigiotti ha ottenuto nel tempo, avendo così conferito a Valentano un ruolo di primo piano non solo a livello provinciale, ma anche regionale, malgrado le difficoltà storiche incontrate nel corso degli ultimi anni.

Grazie Stefano per il tuo impegno, saprai fare bene anche in questo ruolo, sempre nell’interesse del nostro paese e di tutta la Tuscia.

Mario Fiorentini

Capogruppo “Cambia Valentano”