NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “Diamo con calore il benvenuto al nuovo vescovo della diocesi di Civita C astellana, monsignor Marco Salvi, e ringraziamo con il cuore monsignor Romano Rossi che per 15 anni è stato la guida pastorale della nostra comunità”. Così il sindaco Luca Giampieri accoglie la notizia dell’avvicendamento al vertice della diocesi civitonica, annunciato questa mattina.

“L’incarico che monsignor Salvi va ad assumere è molto importante, perché d’ora in avanti sarà il riferimento cristiano dei fedeli di Civita Castellana e del territorio diocesano – aggiunge Giampieri -. Sono certo che saprà stare accanto a tutti noi con disponibilità, dedizione e attenzione, come in questi ultimi quindici anni ha fatto monsignor Rossi”.