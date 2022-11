NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “Finalmente il carnevale storico di Civita Castellana avrà la sua Fondazione”. L’annuncio ufficiale della costituzione dell’organismo di terzo settore, che servirà a far crescere la storica manifestazione civitonica, arriva direttamente dal sindaco Luca Giampieri.

“La Fondazione Carnevale Civitonico è stata costituita con atto formale giovedì pomeriggio – svela -, come annunciato già nella riunione dei Carnevalari. Come Comune lo avevamo in animo dal nostro insediamento e abbiamo portato a casa un risultato importante fortemente voluto dalla mia Amministrazione, che la caratterizzerà anche in futuro, perché adesso abbiamo uno strumento che ci permette di organizzare e promuovere al meglio la tradizione del nostro territorio. Tutti i più noti carnevali d’Italia, non a caso, sono coordinati da fondazioni che permettono una più ampia e flessibile operatività di gestione”.

Presidente della Fondazione Carnevale Civitonico sarà Valerio Turchetti, con Alberto Brunelli ed Eligio Santucci ad affiancarlo. A breve, poi, entreranno nel cda anche due nuovi membri che saranno espressione dei gruppi del Carnevale storico.

“Un risultato che premia il lavoro di tutti – commenta l’assessore ai Grandi eventi Simonetta Coletta -, dei componenti della giunta, del consiglio, degli uffici amministrativi. Ringrazio sentitamente anche i Carnevalari per la disponibilità mostrata in questi mesi di confronto, senza di loro non ci sarebbero il Carnevale e la nostra storica tradizione”.

“Un grande in bocca al lupo a Valerio Turchetti, Alberto Brunelli ed Eligio Santucci – concludono Giampieri e Coletta -, membri rappresentativi del cda e, soprattutto, figure da sempre vicine al nostro Carnevale storico. Ora non resta che metterci a lavoro per il Carnevale 2023, certi che sarà ancora una volta una grande festa per Civita Castellana”.