NewTuscia – VITERBO – Messaggio di benvenuto a Mons. Marco Salvi e di ringraziamento a Mons. Romano Rossi

Certo di rappresentare i sentimenti dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo, intendo rivolgere i più sinceri auguri di benvenuto e di buon lavoro a Sua Eccellenza Mons. Marco Salvi, nuovo Vescovo della Diocesi di Civita Castellana.

Il suo arrivo è un evento importante per la nutrita e coesa comunità di fedeli che con devozione si raccoglie attorno alla Diocesi di Civita Castellana. Inizia infatti un nuovo cammino insieme. Un cammino non solo di fede, ma anche di crescita collettiva. E non ho dubbi che Lei, Mons. Marco Salvi, saprà porsi come guida autorevole e caritatevole di questa comunità.

Allo stesso tempo intendo ringraziare Sua Eccellenza Mons. Romano Rossi, divenuto ormai Vescovo Emerito, che per 15 anni ha guidato con professionalità, amore pastorale e doti intellettuali la Chiesa che è in Civita Castellana. In tutti questi anni abbiamo condiviso gioie e difficoltà sempre in un’ottica di preziosa e proficua collaborazione istituzionale.