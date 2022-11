NewTuscia/Umbria – TERNI – Prosegue l’ordinanza che era già in vigore, riguardo il senso unico alternato per i lavori sulla provinciale 4 in Valnerina, infatti il provvedimento sulla viabilità è stato esteso sino al prossimo 30 novembre.

La circolazione, ricordiamo è regolamentata da un semaforo che è stato instituito per la prosecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione e l’installazione di barriere di sicurezza. L’ordinanza è valevole per tutte le 24 ore dal km 15+909 al km 16+000.