NewTuscia – VITERBO – Istituzione strade scolastiche, al via da domani un importante provvedimento per la vivibilità e la sicurezza di bambini e ragazzi negli orari di ingresso del polo di Porta della Verità.

Due gli interventi:

− in via della Verità – dall’intersezione con via dell’Orologio Vecchio – e a Porta della Verità, sia in entrata che in uscita, sarà interdetta la circolazione veicolare tutti i giorni (dal lunedì al venerdì, esclusi festivi infrasettimanali o periodi di chiusura delle attività scolastiche), dalle ore 7,45 alle ore 8,15. L’accesso a via Mazzini sarà comunque garantito da via Vetulonia, con attraversamento controllato;

− inoltre, nelle giornate di venerdì, a partire da domani 11 novembre, sarà istituito in via sperimentale il servizio pedibus, grazie alla collaborazione dei genitori volontari.

Questo in sintesi quanto disposto con apposita ordinanza della polizia locale per dare seguito all’iniziativa “Strade scolastiche”, che mira a rendere più sicura e vivibile la viabilità pedonale sul tratto di strada, sede di istituti scolastici, frequentato principalmente da bambini e genitori.

“Si tratta di un provvedimento che muove i propri passi dall’esperimento positivo di due settimane fa – spiega la sindaca Chiara Frontini – e che mitiga, al contempo, i potenziali disagi per il carico e scarico delle merci, consentendo comunque l’accesso a via Mazzini. Un buon inizio verso un progressivo miglioramento della qualità della vita nel nostro centro medievale e del rapporto tra cittadini e auto”.

La versione integrale dell’ordinanza sarà consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.