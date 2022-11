NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci da Mauro Rotelli, Deputato FdI.

I miei complimenti alla Parolina di Trevinano e Casa Iozzia di Vitorchiano per il prestigioso riconoscimento delle Stelle Michelin. Una certificazione importante che conferma i due ristoranti della Tuscia tra i più apprezzati nel panorama dell’ alta cucina italiana. Notizie come questa ci rendono ancora più orgogliosi del nostro territorio e contribuiscono a valorizzarlo e promuoverlo come merita nei circuiti nazionali ed internazionali. Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai due titolari, Iside De Cesare e Lorenzo Iozzia che, ancora una volta, hanno portato alto il nome della Tuscia.