NewTuscia/Umbria – NARNI – Dal prossimo 14 novembre sino al 16 il tratto stradale della flaminia che interessa il centro storico cittadino sarà chiuso al traffico.

Tale chiusura si è resa necessaria per consentire l’installazione di un’attrezzatura edile relativa a lavori privati su un condominio.

A renderlo noto, il comune attraverso una specifica ordinanza che è stata emessa e andrà in vigore dalle 6 del 14 novembre alle 18 del 16. Il tratto interessato va da Via Roma, Piazza Garibaldi, fino al numero civico interessato ai lavori. Per agevolare gli spostamenti, il Comune ha adottato le seguenti misure:

– la Linea 1 degli autobus farà capolinea al Parcheggio del Suffragio, poiché è escluso il tratto Piazza Garibaldi–Testaccio;

– verrà pertanto istituito un servizio aggiuntivo di navetta per il tratto Madonna Scoperta–Testaccio–Piazza Garibaldi, mantenendo gli stessi orari;

– le corse extraurbane in transito da Terni per Testaccio saranno deviate su bivio Berardozzo–Tre Ponti–bivio Taizzano–Ponte Sanguinario (SS3 ter);

– le corse extraurbane da Calvi per Terni saranno deviate sulla SS3 ter da Ponte Sanguinario;

– i viaggiatori interessati alla combinazione dei servizi dovranno trasferirsi a piedi nel tratto Parcheggio del Suffragio–Piazza Garibaldi;

– la corsa da Testaccio delle 5,00 è anticipata alle 4,45 e transita per bivio Taizzano;

– le corse delle 6,20 da piscina di Otricoli, 6,20 da bivio Santa Lucia, 6,55 da bivio Santa Lucia, 7.00 da Piloni, anticipano la partenza di 15 minuti per rispettare gli orari di arrivo a Narni.

Per tutto il periodo interessato, sarà sospeso il divieto di circolazione nella Ztl. L’amministrazione, attraverso la nota stampa – informa poi che per evitare disagi alla circolazione del trasporto scolastico, le lezioni subiranno leggere variazioni di orario in accordo con la direzione scolastica di Narni e avendo informato le famiglie interessate.