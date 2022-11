NewTuscia – VITERBO – Il presidente della Confesercenti di Viterbo Vincenzo Peparello, a nome della presidenza, esprime ai neo eletti Mauro Rotelli e Francesco Battistoni congratulazioni per il prestigioso incarico di presidente e vice della Commissione Ambiente Lavori Pubblici e Trasporti. Riteniamo che i settori rappresentati nella Commissione non solo siano strategici ma fondamentali per lo sviluppo del Paese, la nostra Provincia, le imprese e i lavoratori.

A Mauro Rotelli e Francesco Battistoni ancora auguri e buon lavoro.