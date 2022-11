NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “La elezione del senatore Nicola Calandrini alla presidenza della commissione bilancio del Senato, rappresenta il giusto riconoscimento alla competenza e all’impegno del Senatore Calandrini nella sua attività in parlamento e alla qualità del lavoro svolto da Fratelli d’Italia sul territorio.

È infatti anche il riconoscimento al lavoro delle donne e degli uomini di Fratelli d’Italia, attraverso la capillare presenza del partito in ogni comunità per interpretare al meglio le esigenze dei cittadini. Auguro al Senatore Calandrini e a tutti i presidenti delle commissioni permanenti del Senato lo svolgimento di un lavoro proficuo, rinnovando la mia piena disponibilità per attività di confronto e collaborazione sulle tematiche che investono il mio ruolo di europarlamentare e responsabile del settore ambiente ed energia di Fratelli d’Italia”.