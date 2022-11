NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Onore al merito e sentite congratulazioni all’amico onorevole Mauro Rotelli, eletto poco fa presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati.

Un riconoscimento all’impegno di un parlamentare tra i più presenti della scorsa legislatura, preparato e sempre attento alle esigenze del Viterbese.

Si deve a lui, infatti, la proposta del bonus idrico introdotto dal precedente Governo, che ha portato importante ricadute economiche sulle imprese ceramiche del distretto civitonico.

Già in Commissione Trasporti negli anni scorsi l’onorevole Rotelli ha saputo distinguersi per il suo ottimo lavoro. Sono certo che con il nuovo prestigioso incarico all’Ambiente, che è motivo d’orgoglio per la nostra terra di Tuscia, saprà affrontare con obiettività, concretezza e professionalità, e con l’approccio pratico che gli è proprio, le tante importanti questioni di cui la Commissione dovrà occuparsi.

Buon lavoro e ancora congratulazioni

Il sindaco Luca Giampieri