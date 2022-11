NewTuscia – VITERBO – Congratulazioni sentite all’onorevole Mauro Rotelli per l’elezione, avvenuta questo pomeriggio, a presidente della Commissione Ambiente, Trasporti e Lavori pubblici della Camera dei deputati. Un incarico prestigioso che gratifica non soltanto lui, la sua professionalità e la sua esperienza, ma tutto il nostro ampio territorio che, da Rieti a Civitavecchia, lo ha eletto per la seconda volta in Parlamento poco più di un mese fa.

L’onorevole Rotelli è da sempre vicino al mondo Confartigianato, presente alle nostre iniziative e attento alle esigenze del mondo della piccola e media impresa artigiana e commerciale. In questi anni è stato più volte promotore di iniziative parlamentari, tra proposte ed emendamenti, che miravano sempre alla tutela e al sostegno alle pmi, come spesso anche la direzione nazionale della Confederazione ha avuto modo di apprezzare. Pensiamo ai grandi passi avanti compiuti per lo sblocco dei lavori per il completamento della Trasversale, alla caparbietà con cui ha organizzato la lobby territoriale che ha consentito la fermata del Frecciarossa ad Orte, al bonus idrico che ha rappresentato una bella novità per le imprese del settore ceramico.

Nuove sfide ora attendono l’onorevole Rotelli, perché la Commissione che da oggi presiede dovrà occuparsi di temi che hanno una centrale rilevanza nell’agenda del Governo Meloni. Siamo certi che se ne occuperà con impegno costante, con la solita disponibilità al confronto e al dialogo con il mondo datoriale e con un’attenzione particolare al nostro territorio e alle sue tante istanze che ci auguriamo grazie a lui troveranno accoglimento.

Ancora congratulazioni e buon lavoro.

Michael Del Moro – Presidente Confartigianato Imprese Viterbo

Andrea De Simone – Segretario Confartigianato Imprese Viterbo