Domani 10 novembre alle ore 11,00 il seminario sul regolamento della Regione Lazio organizzato nell’ambito del progetto SUAP

NewTuscia – VITERBO – E’ dedicato al nuovo Regolamento di attuazione della legge regionale sulla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche il seminario online gratuito organizzato per domani 10 novembre alle ore 11,00 dall’Azienda Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, visionabile collegandosi direttamente al link https://urly.it/3qw91

Un seminario rivolto prioritariamente ai Comuni delle province di Rieti e Viterbo che rientra nel ciclo di appuntamenti mensili organizzati dall’Azienda Centro Italia nell’ambito del Progetto SUAP 2022 sostenuto dall’Ente camerale con cui vengono affrontati i temi di maggiore interesse per i Comuni, con un focus particolare sulle tematiche della semplificazione amministrativa che coinvolgono più da vicino gli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP).

Per quanto riguarda in particolare il tema del seminario di domani 10 novembre, l’Azienda speciale camerale si candida a svolgere un ruolo attivo nel sostegno ai Comuni nella promozione delle attività e botteghe storiche, così come indicato nella Legge regionale 1/2022 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”.

“Si tratta di un regolamento importante in quanto finalizzato a sviluppare concretamente iniziative di valorizzazione e promozione delle botteghe e attività storiche, realtà economiche che rappresentano senza dubbio un importante spaccato delle tradizioni e della memoria delle collettività”, spiega la presidente dell’Azienda speciale Centro Italia, Enza Bufacchi.

Tra i compiti che vedono i Comuni presenti in prima linea, c’è quello di partecipare all’iniziativa attraverso la realizzazione di un censimento, sia attraverso dati e documentazione amministrativa in proprio possesso, sia attraverso informazioni da acquisire dalla Camere di Commercio, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio. “E’ in questo ambito – aggiunge – che l’Azienda Centro Italia, che opera in maniera significativa nell’ambito della promozione dei territori delle due province, si candida a supportare i Comuni nell’individuazione delle botteghe e delle attività storiche, che rappresentano uno straordinario strumento di valorizzazione e non solo delle singole attività imprenditoriali, ma di tutto il territorio in un’ottica di sviluppo e attrattività turistica”.

Per maggiori informazioni: centroitalia@aziendacentroitalia.it