NewTuscia – BOLSENA – Bolsena ricorda i soldati britannici caduti in guerra. Domenica 13 novembre, alle 11, sarà celebrata una messa al Cimitero di guerra del Commonwealth, in coincidenza con il “Remembrance Day”, giorno in cui il Regno Unito e i Paesi del Commonwealth commemorano i soldati morti nella Prima Guerra Mondiale. L’iniziativa, alla quale parteciperà il sindaco Paolo Dottarelli, è promossa dall’Oratorio – Circolo ANSPI Carlo Acutis di Bolsena e dal Gruppo Scout Bolsena-Orvieto, con il patrocinio del Comune di Bolsena.