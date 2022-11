NewTuscia – VITERBO – Una situazione che vede nella Tuscia carenza di posti letto, violenze sessuali e sequestri di persona, quella che il 24esimo rapporto sulla qualità della vita di Italia Oggi e la Sapienza; se in un anno conquista una posizione, rimane comunque 69esima su 107.

Per quanto riguarda la salute, in particolare, si trova al 102esimo posto per i posti letto in ostetricia con 7,42 posti letto ogni mille abitanti, male anche per cardiologia con 9,04 per mille abitanti e terapia intensiva con 4,52 ogni 1000 abitanti. Il Covid ha visto registrarsi nella nostra provincia 299 casi di Covid ogni centomila, rendendola decima in Italia in una fascia di minor impatto.

Per i reati 68esimo posto in media. Al 101esimo posto per sequestri di persona ogni centomila abitanti e preoccupa anche la frequenza delle violenze sessuali, 10,38 ogni 100mila abitanti che la portano al 98esimo posto; 95esimo per i reati connessi al traffico di stupefacenti, 77,83 ogni centomila abitanti. 90esima per le auto in circolazione, che sono troppe. Male anche nella sicurezza sociale, dove dalla 24esima posizione scende alla 58esima con 31,30 i morti per tumore ogni cento totali (98esimi) e 156,83 morti e feriti ogni cento incidenti stradali (80esima), con i 5,86 suicidi per 100mila abitanti (26esimi) e i 2,27 reati a sfondo sessuale (49esimi).

Per popolazione la provincia di Viterbo è 56esima, mentre con i giovani che non lavorano ne studiano si piazza 68esima. Negli affari affari e nel lavoro si passa dalla 72esima osizione del 2021 alla 74esima.

La situazione migliora con il settore del tempo libero, in cui è in media 37esima; nel dettaglio 21esima posizione per agriturismo ogni centomila abitanti, 58esima con alberghi, 31esima con bar e caffè, 15esima con sale cinematografiche. L’istruzione quest’anno passa dal 60esimo al 57esimo posto: la Tuscia è 60esima per persone in possesso di almeno un diploma d’istruzione secondaria e 44esima per laurea.

Miglioramenti si scorgono anche nel settore ambientale, dove dal 73esimo posto è passata 61esimo.