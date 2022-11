NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Essere il candidato presidente alle elezioni dell’Università Agraria di Tarquinia di domenica 11 dicembre è un motivo di orgoglio, responsabilità e fiducia.

Sono consapevole dell’impegno che questa sfida richiede ma il sostegno delle liste collegate alla mia presidenza mi impongono uno sforzo maggiore.

Ho dato la mia disponibilità per concorrere come presidente perché amo l’Università Agraria da sempre.

Parleremo dei nostri progetti, delle nostre idee e ci confronteremo con tutti i cittadini.

Tarquinia merita un cambio di rotta e amministrazioni diverse, l’Università Agraria è solo il primo passo.

Auguro al mio avversario, diversamente da lui, una buona campagna elettorale, da parte mia troverà rispetto pur nella diversità di idee che sono decisamente diverse dalle sue e dall’amministrazione comunale che oggi lo sostiene.

Grazie ai 48 candidati che hanno scelto di supportare la mia candidatura e ai loro rispettivi movimenti politici: I Moderati per Leoncelli Presidente, PD e Tarquinia 2024.

Maniche rimboccate, sarà una bellissima esperienza.

Maurizio Leoncelli

Candidato Presidente Università Agraria Tarquinia