NewTuscia – MONTEFIASCONE – 83enne rimasto ferito in un incidente stradale sulla Verentana, in località Cappuccini a Montefiascone, ieri sera alle 20,30. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura sbandando ha colpito due macchine parcheggiate per poi cappottarsi.

All’interno delle altre due macchine non c’era nessuno, ma la persona anziana alla guida del primo mezzo è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza dopo essere stata districata dalle lamiere dai vigili del fuoco di Viterbo intervenuti con una jeep e un’autopompa serbatoio.

Sul posto presenti anche i carabinieri di Montefiascone per gestire la viabilità oltre ad effettuare i rilievi del caso.