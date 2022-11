NewTuscia – VITERBO – Ecco il punto sulla 3ª giornata di Prima Categoria.

Due squadre al vertice. Il Ronciglione United (9 punti) batte con un sonoro 3-0 la Maremmana (3) Taglioni (doppietta) e Petese a segno. Ok l’ Atletico Capranica (9) che supera di misura 1-0 il Montefiascone (6) a segno Moretti di testa a tempo scaduto. Finisce 2-2 il big match tra Fortitudo Nepi (7) e Valentano (4), lacuali in vantaggio due volte con Saccarelli e Pompili, i locali rispondono con Rizzo e Zimmaro.

Pianoscarano (6) Atletico Cimina (0) 5-0 tripletta di Bracci Ciorba e Medori. San Lorenzo Nuovo (3) Fulgur Tuscania (6) 1-4 per gli uomini di Capotosto a segno Grandoni (doppietta) Marcomeni e Radicetti, per i locali accorcia Vergaro. Vetralla (4) Vicus Ronciglione (1) 2-2 i locali due volte in vantaggio con De Silvestris e Aquilani, Cucco e Gulinelli rispondono per gli ospiti.

Ischia Di castro (1) Cura (1) 1-1 a segno Fioretti per i padroni di casa, Britto Figuereo per gli ospiti. Riposa Montalto (0).

GIRONE D:

Ok il Castel S. Elia (6 punti) che passa 3-1 sul terreno Dello Sparta (4) in rete Mazzafoglia Berni e Moretti per i viterbesi Gerlini per i locali. Riposa il Jfc Civita Castellana (1)