NewTuscia/Umbria – GUARDEA – Pioggia di soldi del Pnrr a Guardea, per costruire il nuovo edificio scolastico, per i bambini da 0 a 6 anni.

A renderlo noto è il sindaco Giampiero Lattanzi, che sottolinea che a questo finanziamento si aggiungeranno altri 470mila euro, già ottenuti per la realizzazione di nuove strutture scolastiche.

La scuola verrà realizzata nell’area dell’attuale polo scolastico in Via Pauselli ed accoglierà i bambini del comprensorio compreso fra Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Giove, Penna in Teverina e Attigliano. “E’ un’ottima notizia che permette di dare risposte alle famiglie di un vasto territorio”, commenta il sindaco Lattanzi.

“Con l’utilizzo dei fondi Pnrr – aggiunge – realizzeremo la nuova scuola che completerà il polo scolastico anche con la costruzione di una nuova palestra a servizio degli studenti. La scuola 0-6 anni – conclude il sindaco – viene inoltre incontro alle esigenze delle famiglie, la maggior parte delle quali ha entrambi i genitori che lavorano”.