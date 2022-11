NewTuscia – VITERBO – La DMO del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, in collaborazione con Labus – Laboratorio per la sussidiarietà, presentano la prima conferenza sulla “Cura dei beni comuni nell’Agro Falisco e nei Monti Cimini – L’amministrazione condivisa per i cammini e i beni archeologici”. L’incontro si svolgerà il 22 novembre dalle 10,30 alle 13,00, presso la Sala Nobile del comune di Nepi (Piazza del Comune, 20). La conferenza coinvolgerà le 13 amministrazioni che fanno parte del Bio-distretto. Gli incontri di in- formazione saranno gratuiti e aperti a tutti gli attori interessati: amministrazioni, associazioni, guide, singoli cittadini, personale delle aree protette e dei siti archeologici, ovvero tutti coloro che intendano prendersi cura del territorio diventando protagonisti attivi insieme alle amministrazioni.

La conferenza è il primo dei 4 incontri programmati e realizzati dall’associazione di promozione sociale Labsus nell’ambito del progetto presentato dalla DMO Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, con il contributo della Regione Lazio, per l’attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio.

Gli incontri avranno lo scopo di far conoscere lo strumento dell’Amministrazione condivisa per la cura di un territorio ricco di storia e di bellezze naturalistiche. L’obiettivo dell’intervento è quindi quello di fornire, agli attori coinvolti, formazione sullo strumento dell’amministrazione condivisa per giungere alla stesura di un Patto di collaborazione che valorizzi i beni presenti nel territorio e rinsaldi i legami di comunità, attraverso le azioni di cura.

Interverranno alla prima conferenza: Franco Vita – Sindaco del Comune di Nepi; Famiano Crucianelli – Presidente del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre; Gregorio Arena – Fondatore di Labsus e già Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Trento; Elisabetta Salvatorelli e Federica Scopetti – Labsus; Alberto Renzi – Destination Manager DMO Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre; Paolo Piacentini – Esperto di cammini; Gianfranco Piergentili – Sindaco di Corchiano. Modera l’evento la referente turismo Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre Vanessa Losurdo.