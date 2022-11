NewTuscia – VITERBO – Questo pomeriggio, presso la suggestiva cornice dell’Acquario Romano a Roma, si è tenuta la cerimonia di presentazione dell’edizione 2023 del Calendario della Polizia di Stato alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini.

Il racconto visivo che accompagnerà il 2023 è affidato anche quest’anno ai poliziotti-fotografi che hanno catturato con i loro scatti le attività degli operatori che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini, in una prospettiva inedita, ossia quella della valorizzazione del territorio in cui operano.

Infatti le fotografie ritraggono poliziotte e poliziotti contestualizzati in luoghi di grande bellezza, che vedono l’alternarsi di località iconiche e luoghi inediti del nostro splendido Paese.

Con questa edizione del calendario, la Polizia di Stato raccoglie l’esigenza di tutelare il territorio e l’ambiente, sempre più sentita dai cittadini e sostiene – attraverso la fotografia – un processo di arricchimento culturale.

Gli scatti sono stati valutati e selezionati da un grande maestro della fotografia del novecento, Gianni Berengo Gardin, che ha sottolineato il valore artistico delle foto nelle quali i fotografi poliziotti hanno saputo cogliere il valore delle attività immortalate grazie all’empatia data dal fare parte della stessa famiglia.

Anche per quest’anno il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto ad attività benefiche: una parte, infatti, nel solco del consolidato impegno della Polizia di Stato al fianco del Comitato Italiano per l’Unicef, sosterrà il progetto “Emergenza siccità Etiopia”; una quota, invece, sarà devoluta al Piano “Marco Valerio” del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche.

Le modalità di acquisto sono consultabili sul sito WWW.REGALI.UNICEF.IT o sul sito WWW.POLIZIADISTATO.IT

L’evento di presentazione è stato condotto dal poliziotto ad honorem Massimiliano Ossini con la partecipazione del giornalista Mario Calabresi appassionato di fotografia e di Cristina Cassar Scalia, nota autrice di romanzi la cui protagonista è una poliziotta della Squadra Mobile di Catania.

Sul sito della Polizia di Stato è possibile visualizzare i video del calendario 2023, del backstage e del Maestro Berengo Gardin.