NewTuscia – VITERBO – A punteggio pieno solo la Vigor Acquapendente (9 punti) che sbanca 2-0 il terreno dell’ Aurora Querciaiola (0) con rete di Pecci (capocannoniere con 6 reti siglate) e Saraceno.

Robur Tevere (3) castiglione (6) 0-1 in rete Ponziano.

Club Tarquinia (4) Gradoli (6) 4-1 in rete Barcaroli (doppietta) Zeppa e Fabiani per i padroni di casa, Alessandrini per gli ospiti.

Grotte S.Stefano (4) Pro Alba Canino (5) 0-0.

Ok l’ Atletico Monte Romano (4) che travolge l’ Onano (1) 4-1 per i locali a segno Favetta, Perilli, Manglaviti e Lava.

Grotte di Castro (1) Virtus Marta (4) 0-2 Venanzi e Ceparano decisivi.

Calcio Tuscia (3) Bagnaia (4) o-2 Simone Varletta e Cisterna a segno.

Virtus Acquapendente (3) Proceno (3) 0-3 Donatelli (doppietta) e Cherubini a segno.

GIRONE B:

Vis Bracciano (1 punto) Polisportiva Oriolo (9) 0-3 Trifelli, Mazzocco e Mantovani in gol.

Sabazia (9) Vasanello (3) 3-1 in rete Di Bartolomei (doppietta) e Rocchi per i lacuali.

PRO Fiano (1) Atletico S.M. Calcio (7) 2-2

Dm Cerveteri (4) Calcio Sutri (7) 0-3 Citti (doppietta) e Tatti.

Caput Roma (2) Kaysra (4) 0-0.

Atletico Monterosi (4) Fabrica (1) 3-1.

Vejanese (3) Comunale Civitellese (1) 3-0 in gol Pierlonzi (doppietta) e Campari.

Riposa Tre Croci (1).