NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci dal consigliere delegato alla rete scolastica e formazione professionale della Provincia di Viterbo Eugenio Stelliferi.

Nei prossimi giorni personale qualificato del Sistema Formativo Professionale della provincia di Viterbo andrà in tutte le scuole per far conoscere ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado le variegate opportunità che i Centri di Formazione Professionale possono offrire.

I CPFP sono un’importante realtà e in questi ultimi anni l’amministrazione Provinciale di Viterbo ha registrato – in controtendenza agli altri anni – che un numero sempre maggiore di ragazzi decidono di intraprendere questi percorsi altamente professionalizzanti dove si impara un mestiere che può dare immediatamente accesso al mondo del lavoro. Come consigliere delegato sono molto contento, non solo per questa opportunità che viene data ai ragazzi della provincia di Viterbo, ma anche per il fatto che le professionalità che crescono nei CPFP possono essere utilizzate nel nostro territorio e quindi fornire contestualmente un valore aggiunto al territorio stesso.

L’azione di orientamento è stata fortemente rafforzata in questi ultimi anni, registrando un forte interesse proprio dai docenti dei ragazzi in uscita dalle scuole medie: inizialmente le scuole conoscevano poco questa opportunità per i ragazzi, che rappresenta quindi una valida alternativa al classico diploma. Ci sono ragazzi che giustamente e legittimamente decidono di proseguire il percorso di studi con i licei o gli istituti tecnici, ma ci sono anche quelli che invece decidono di avviare dei percorsi altamente professionalizzanti, come sono i corsi di formazione professionale presso la provincia di Viterbo. Oggi sono presenti nella provincia di Viterbo 5 percorsi formativi: operatori della ristorazione: sala/bar e pasti; operatore del benessere: estetica e acconciatore; operatore della riparazione dei veicoli a motore. I percorsi sono distribuiti in tre comuni della provincia: due centri si trovano a Viterbo – Via Richiello e Scuola Alberghiera – uno a Capranica e uno a Civita Castellana. La nostra azione di orientamento è fondamentale per consentire al ragazzo di conoscere la totalità del ventaglio delle offerte e delle proposte che ci sono sul mercato formativo, in modo tale da non sprecare anni nell’aver fatto una scelta non adeguatamente ponderata e poggiata sull’intera conoscenza dell’offerta formativa a disposizione.