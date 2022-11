NewTuscia – TARQUINIA – Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto in queste settimane dalle forze del centrodestra tarquiniese al fine di raggiungere unità politica e comunione di intenti al servizio del nostro territorio. Inutile negare come le posizioni di partenza fossero più distanti del previsto ma questo non fa che impre ziosire uno sforzo e una capacità di sintesi messi in campo da tutte le forze politiche.

Come responsabile locale di Fratelli d’Italia, primo partito a Tarquinia, in provincia di Viterbo e d’Italia, insieme al gruppo che ha sostenuto la mia candidatura alla Presidenza, con grande senso di responsabilità ho deciso di anteporre agli interessi politici l’azione di buon governo che il centrodestra unito saprà esprimere presso l’Università Agraria, ente fondamentale per il nostro territorio.

È per questo che tutte le nostre energie si raccolgono attorno al candidato Presidente Alberto Tosoni e alla futura squadra di governo dell’Agraria che, ne siamo certi, con il decisivo contributo di Fratelli d’Italia, porterà continuità, competenza e capacità amministrativa al servizio e per il bene del nostro territorio.

In ultimo, mi sento di ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione fino ad oggi con grande fiducia nei miei confronti e senso di responsabilità per Tarquinia.

Valentina Paterna

Coordinatore FdI Tarquinia