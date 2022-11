La Tuscia sale di una posizione al 69 posto su 107 province

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – L’immagine che emerge dalla ventiquattresima edizione 2022 del Rapporto di ItaliaOggi-Università La Sapienza di Roma è quella di un Paese che è uscito dalla pandemia da Covid 19 con ritardi accumulati dal Sud rispetto al Centro Nord sempre più’ marcati: Trento e’ prima, seguita da Bolzano e Bologna, quindi Firenze e Milano quinta.

Fra le province vicine, fa un notevole balzo in avanti Siena, che è sesta, mentre Grosseto è 55esima e Terni 56esima.

Gli effetti della pandemia sono comunque terminati, se si e’ lentamente tornati alla situazione socio economica del 2019, tuttavia il Sud ha segnato un vero e proprio tracollo.

La Tuscia ha totalizzato il 69 posto tra le 107 province italiane, e’ salita di una posizione. Nel Lazio Latina e’ al 76 posto, e Frosinone al 78, meglio Rieti al 61 e Roma al 53 posto. Ci riserviamo comunque di rapportare i dati della ricerca alla reale situazione “integrata” tra le varie “anime” della Tuscia, per calibrare e interpretare le vere vocazioni d’eccellenza del nostro territorio.

Come rilevato da Marino Longoni in una nota apparsa sul sito dell’Agenzia Giornalistica Ansa, l’immagine dell’Italia che emerge dalla ventiquattresima edizione del “Rapporto sulla qualità della vita” delle province italiane è quella di un Paese che è uscito dalla pandemia da Covid 19 sempre più divaricato tra un Nord che ha saputo dimostrare buone doti di resilienza e un Sud dove si manifestano sempre più gravi sacche di disagio personale e sociale.

La versione appena pubblicata da Italia Oggi dell’indagine indica che gli effetti della pandemia sono terminati, siamo tornati grossomodo alla situazione del 2019. Ma il Sud segna un tracollo, sotto molti aspetti. Nel Rapporto del 2020 si evidenziava che l’ondata di pandemia non aveva ancora impattato con tutta la sua forza al Sud, con il passare degli anni l’ondata di Covid è arrivata anche lì allo stesso livello di problematicità delle altre regioni, ma ora si può riscontrare che nelle regioni del Mezzogiorno la mortalità è più elevata. E questo può essere spiegato anche dal fatto che le strutture sanitarie sono a un livello più basso.

Da questo punto di vista gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere una soluzione strutturale rispetto a quello che si è manifestato anche a seguito della pandemia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà notevolmente incrementare la dotazione di infrastrutture sanitarie, in modo da consentire al Sud di recuperare il gap dell’assistenza che attualmente si manifesta nei confronti del Nord.

Altra conferma del crescente allontanamento tra le due parti del Paese è data dal fatto che tra le città che hanno fatto balzi in avanti nella classifica generale (cioè che hanno guadagnato più di dieci posizioni), la città più a Sud è Pesaro Urbino, che passa dalla 56esima alla 30esima posizione, tutte le altre sono più a Nord.

Aspetto interessante quest’anno è anche la buona tenuta delle città metropolitane, soprattutto quelle del Nord che, a parte Torino scivolata a metà classifica, si piazzano tutte ai primi posti.

Il rapporto 2022 della Ricerca Italia Oggi – Universita La Sapienza di Roma è caratterizzato da un ampliamento degli indicatori utilizzati, soprattutto nella sezione lavoro, dove ora vengono distinti il tasso di occupazione e disoccupazione maschile e femminile.

È stato inoltre inserito un nuovo indicatore, quello dei cosiddetti neet (not in education, employment, or training), cioè delle persone tra i 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano, né si stanno formando. Sulla dimensione della popolazione sono state fatte le maggiori modifiche, in quanto è stato tolto l’indicatore della densità demografica (poco significativo, perché non può cambiare troppo da un anno con l’altro) e cancellato il numero medio dei componenti nucleo familiare.

E’ stato altresì introdotto l’indice di dipendenza strutturale, l’indice di dipendenza degli anziani e l’indice di vecchiaia. Inserita anche la speranza di vita alla nascita e quella a 65 anni (in entrambe il Sud è nettamente penalizzato rispetto al Nord).

E’ da considerare che l’indagine inaugurata nel 1999 con 36 indicatori si è ampliata fino ai 92 attuali. Arricchendosi e perfezionandosi sempre più, nel giusto tentativo di essere un valido strumento di analisi e di decisione politica, più che di polemica o di propaganda finalizzati alla demonizzazione degli avversari o alla esaltazione della propria parte.