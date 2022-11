Viterbo Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi per innocui addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +19°C. Lazio Nubi sparse e ampie schiarite al mattino con tempo stabile su tutta la regione. Nuvolosità in transito al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nazionale AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con deboli precipitazioni attese sulla Liguria. In serata ancora qualche precipitazione su Liguria e Alpi Apuane, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attesa qualche velatura in transito tra Campania, Molise e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.