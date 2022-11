NewTuscia – VITERBO – Incidente nella mattinata al chilometro 90 della Cassia Nord in direzione Montefiascone; le cause sono ancora da appurare, ma tre auto si sono scontrate e altrettante persone sono rimaste ferite. Due di loro, trasportati in ospedale in codice rosso, sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi e la polizia locale per la gestione del traffico.