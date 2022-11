NewTuscia – VITERBO – Il punto sulla 10ª giornata di serie D: il big match Arezzo (23 punti)Livorno (17) termina 1-1 davanti a 4.500 spettatori. Al vantaggio ospite nel primo tempo, avvenuto su rigore realizzato da Frati, e nella stessa azione viene espulso il portiere aretino Trombini nella ripresa pareggia Settembrini su calcio di rigore.

La Pianese (23) travolge il Ponsacco (15) 3-0 in rete Konday, Kouko, Rinaldini.

Il Poggibonsi (17) asfalta 5-0 il Città Di castello (15) in rete Regoli (doppietta) Riccobono (doppietta) Chiti.

Buon pari esterno per la Flaminia (17) che pareggia 1-1 in casa della Sangiovannese (13), dopo un primo tempo terminato 0-0, ad inizio ripresa Bellini porta avanti i locali, Marchi dopo pochi minuti pareggia sugli sviluppi di un calcio d’ angolo, poco dopo Sciamanna ha un opportunità con un pallonetto ma Milani salva in extremis.

Gavorrano (16) Ghiviborgo (10) 0-0.

Trestina (15) Seravezza (11) 2-3 per gli ospiti doppietta di Podestà, e Benedetti, per i locali Grea e Gramaccia.

Tau (10) Montespaccato (11) 1-0 Brega decisivo.

Ok l’ Ostia Mare (11) che di misura supera il Grosseto (11) 1-0 A SEGNO Milani nella prima frazione di gioco.

Primo successo stagionale per l’ Orvietana (5) che sul suo campo batte 2-0 il Terranuova (6) in rete Omonhoria e Frabotta.

F.S.