NewTuscia – VITERBO – Viterbo di nuovo al centro di set e riprese televisive. Questa volta la nostra città ha attirato l’attenzione di History Channel.

Una troupe della serie documentaristica intitolata “Oak Island e il tesoro maledetto” è stata attirata dalla storia, i simboli, le ricchezze artistiche e monumentali del nostro centro storico.

Giunta alla nona stagione, la serie è s eguita da oltre 60 milioni di telespettatori ed è trasmessa in oltre 50 paesi nel mondo. La troupe insieme a Emiliano Sacchetti ha portato avanti le riprese nella massima discrezione: lavori e zone interessate non sono stati annunciati al pubblico. Il team della serie “Oak Island e il tesoro maledetto” sono rimasti affascinati dai simboli trovati sul libro pubblicato da Archeoares “Custode segreta” dell’autore Gianluca Di Prospero.

Secondo alcune indiscrezioni, è certo che tra i protagonisti troveremo Rick e Alex Lagina, Peter Fornetti e Doug Crowell, già protagonisti della serie.

“Sono davvero felice c he Viterbo sia sempre più apprezzata dalle produzioni televisive e cinematografiche, è davvero un ono re per tutti noi viterbesi” ha commentato la prima cittadina Chiara Frontini. La troupe ha fatto recapitare alla sindaca un mazzo di fiori ringraziando per l’ospitalità ricevuta dalla città intera.

Il progetto resta ancora top secret, non resta che aspettare la pubblicazione della decima serie, la cui uscita è prevista per il 2023. “È una grande opportunità per Viterbo – ha aggiunto la sindaca -: grazie a questa trasmissione, la nostra città avrà un’altra occasione per mettere in luce tutte le sue ricchezze”.