NewTuscia – VETRALLA – Si è svolto domenica 6 novembre a Vetralla presso il boschetto della Folgore, organizzato dalla O.S.O. Italia e CSEN il primo cross stagionale nella Tuscia intitolato alla memoria di Andrea Bartoli, allenatore per moltissimi anni del gruppo sportivo delle FF.GG. del settore fondo e mezzofondo. A fare gli onori di casa Luca Bartoli, Salvatore Nicosia nella veste di organizzatore e Francesco Fauci quale speaker della manifestazione, entrambi ex atleti delle FF.GG. allenati negli anni ’80/’90 da Bartoli.

A dare il via alle gare delle varie categorie il sindaco Sandrino Aquilani, che dopo una breve assenza ha voluto presiedere anche alle premiazioni con parole di elogio a tutti i partecipanti ed agli organizzatori. Belle le gare, che si sono svolte su di un circuito particolarmente scorrevole di 1Km., da ripetersi più volte a secondo della categoria, disegnato all’interno del boschetto, con sfide molto accese soprattutto nella prova dei 4 e dei 6Km. assoluta femminile e maschile. Presenti alla gara i giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo e gli assoluti dell’Atletica Alto Lazio che hanno voluto saggiare le loro condizioni di forma in vista dei prossimi appuntamenti regionali previsti a dicembre e gennaio 2023. Per la Finass Atletica vittoria negli Esordienti per Matteo Casini, nei Ragazzi per Riccardo Cianchelli, nelle Ragazze per Valeria Iacomelli, 2^ Matilde Casini, nella prova Cadetti si impone Enrico Bossi, 2^ Simone Nicolardi e nelle Cadette vince Sara Cianchelli, 2^ Sonia Tundo .

Per l’Atletica Alto Lazio nelle Allieve si impone Beatrice Laurenti 2^ Carlotta Pecorari; negli Allievi vince Riccardo Ticconi; negli Juniores vince con una bella gara Matteo Cianchelli; al femminile Erica Ciatti è 2^ tra le assolute 3^ Elena Vergaro della Studentesca Rieti Andrea Milardi; tra le Promesse vittoria per Matteo Antonelli. (G.M.)