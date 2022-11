NewTuscia – VITERBO – Una posizione leggermente sconfortante ma in lieve miglioramento quella della città di Viterbo nella classifica delle province con la migliore qualità della vita. A sostenerlo è la ventiquattresima edizione del Rapporto sulla qualità della vita in Italia, anticipato dall’Ansa e realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (ora parte di Generali). Al primo posto esordiscono città del nord come Trento e Bolzano mentre a fondo classifica troviamo centri come Crotone e Siracusa.

La qualità della vita è risultata, secondo l’indagine, buona o accettabile in 64 su 107 province italiane, con un miglioramento rispetto all’anno passato. Lo studio infine evidenzia come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia che ha invece affossato ulteriormente diverse aree meridionali e insulari. Non ci è dato sapere cosa abbia fatto migliorare di ben 10 posizioni rispetto al 2021 la città di Viterbo, qual che è certo è che il rapporto tiene conto di diversi parametri come il lavoro, l’ambiente e la sicurezza per stabilire quale sia la città e la provincia migliore dove abitare.

Qui di seguito la classifica: