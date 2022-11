NewTuscia – VITERBO – Si è svolta a Viterbo, presso la Fondazione Carivit, la “I giornata del dialogo cristiano-islamico della Tuscia”. Sabato 5 novembre, per iniziativa dell’UCOII (Unione delle comunità islamiche in Italia), dell’AIV (Associazione Islamica di Viterbo), dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso, e del CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) i rappresentanti delle rispettive aggregazioni si sono incontrate per un costruttivo confronto di ciò che unisce i credenti di queste due religioni monoteiste. La moderatrice del CSV, Chiara De Carolis, ha introdotto i lavori della giornata con un rapido riepilogo dei principali incontri storici fra le due religioni, a cominciare da quello di Francesco d’Assisi con il Sultano d’Egitto Malik al-Kamil, fino a quello odierno di Papa Francesco in Bahrein, passando per quello di Assisi e per il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza”, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, insieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. Il fondatore dell’AIV Mohamed Kdib ha aperto l’incontro con la salmodia, in arabo, dei versetti della Sura che nel Corano si riferiscono a Maria, madre di Gesù. Da parte dell’Ufficio diocesano Mario Mancini ha letto dal Vangelo di S Matteo le Beatitudini ed il direttore Giampaolo Noto Nanì ha letto una preghiera a Dio Misericordioso.

Il vescovo di Viterbo, don Lino, nel suo intervento ha voluto mettere in evidenza gli elementi che accomunano le tre religioni monoteiste: il Dio unico, la speranza di una vita eterna, la fratellanza di tutti gli esseri umani come figli dello stesso Padre. Il Prefetto di Viterbo Antonio Cananà ha poi espresso il suo compiacimento per l’iniziativa, augurando un proficuo lavoro per l’incontro. Hamdan al-Zeqri, dell’UCOII (delegato per il DAP), ha svolto un articolato intervento sul sentirsi cittadini della comunità e di costruire ponti cercando di approfondire la conoscenza dell’altro. Infine Giampaolo Noto Nanì ha illustrato nelle sue varie declinazioni quella che è la regola d’oro, comune a tutte le religioni, le culture e le filosofie: “Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te”

L’ampio dibattito che è seguito alle relazioni ha dimostrato quanto il tema fosse sentito dai presenti che affollavano la Sala, cristiani, musulmani e “diversamente credenti”.

La comunità islamica ha voluto chiudere la mattinata con una tavola imbandita delle loro vivande per una condivisione conviviale, molto apprezzata.