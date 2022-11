NewTuscia Umbria TERNI: Da diversi giorni i militari dei carabinieri di Terni avevano notato movimenti strani nelle zone di borgo Bovio a Terni. Alcuni appostamenti effettuati nel quartiere hanno permesso alla all’arma di carabinieri di entrare in azione nel pomeriggio del 4 novembre. Intorno alle 20 e stato notato l’arrivo di un’auto Alfa Romeo di colore grigio condotta da un uomo di nazionalità italiana che si fermava in corrispondenza di un soggetto domenicano, già noto alle forze dell’ordine.

Dopo un breve colloquio i militari notano che i due si scambiano degli involucri e del denaro. A quel punto la pattuglia entra in azione e coglie in flagranza di reato entrambi i soggetti. Cliente e spacciatore. L’acquirente è un cittadino italiano di 39 anni per il quale è scattata la segnalazione alle autorità amministrative per i provvedimenti di competenza mentre si è provveduto al fermo per il soggetto che cedeva le sostanze stupefacenti. Il lavoro dei carabinieri prosegue nella ottica di sgominare le diverse bande operanti nella zona del ternano.