NewTuscia – CAPRANICA – Auto in fiamme sulla Cassia; le fiamme si sarebbero sprigionate questa mattina sulla strada provinciale all’uscita di Capranica in direzione Viterbo.

Sul posto la polizia locale per gestire il traffico che ha subito dei forti rallentamenti e la squadra dei vigili del fuoco sedare l’incendio scoppiato sulla carreggiata per cause ancora da appurare.

Fortunatamente sembrerebbe che non ci siano stati feriti.