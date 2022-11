Appuntamento dedicato alle tappe dello sviluppo del bambino

NewTuscia – GALLESE – Il bambino e le tappe del suo sviluppo: è questo il tema del secondo appuntamento del progetto Salute. Istruzioni per l’uso che si terrà sabato 12 novembre 2022 alle ore 17.00 nel Museo di Gallese.

Organizzato da GRI, Gruppo di Ricercatrici Indipendenti e patrocinato dal Comune di Gallese, il progetto ha lo scopo di aiutare il cittadino a essere più informato in tema di salute per accedere ai servizi sanitari con più facilità e con più consapevolezza.

Dopo un primo appuntamento dedicato all’anziano e alle sue fragilità, questo secondo seminario fornisce le informazioni di base per la conoscenza delle tappe dello sviluppo del bambino in età 0-11 anni anche al fine di riconoscere eventuali atipicità. Saranno infatti approfondite le principali tappe dello sviluppo neuromotorio e psicomotorio nella fascia 0-3, con particolare attenzione alle competenze del bambino e alle buone pratiche, e sarà dedicato un particolare focus sui principali disordini dell’alimentazione/deglutizione in età pediatrica.

Il seminario è curato dalla dott.ssa Antonella Cerchiari, logopedista coordinatrice presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dalla dott.ssa Michela Ranucci, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso il servizio di Assistenza domiciliare integrata della ASL RM6, e dalla dott.ssa Eleonora Scarfò, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso il servizio di Assistenza domiciliare integrata della ASL RM1 e RM6.

Tutte le giornate del progetto, che prevede un ulteriore incontro a dicembre dedicato alla gestione della Cronicità, si terranno presso il Museo e centro culturale “Marco Scacchi” a Gallese. La partecipazione ai seminari è completamente gratuita