NewTuscia – ROMA – “È veramente una bella notizia la direttiva firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri questa mattina, che riconosce la residenza e dunque diritti e servizi a persone fragili, in particolari condizioni di disagio abitativo.

La direttiva permette di derogare all’art. 5 del decreto Lupi, che in questi anni ha impedito a migliaia di persone con difficoltà di ottenere la residenza e dunque di accedere a servizi basilari, come le prestazioni sanitarie o le graduatorie per ottenere un alloggio popolare.

Una decisione storica, che forte del confronto con le associazioni e i movimenti cittadini per il diritto all’abitare, pone fine ad un’ingiustizia e ribadisce che i diritti delle persone e la loro dignità non possono che essere una priorità assoluta per chi amministra e governa un territorio o una città come Roma”.

Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.